Smart Rooms : des espaces à louer à Bruxelles pour les métiers de contact

Alors que les métiers de contact peuvent reprendre leur activité, les premières Smart Rooms ont ouvert à Ixelles, à deux pas de la place Flagey.

L'objectif est de permettre aux praticiens de la santé et du bien-être (shiatsu, thérapeutes, coachs, yoga, diététiciens...) d'exercer leur activité sans frais fixe car, pour beaucoup, louer un lieu à la journée n'est pas rentable.

Le concept a été créé et mis en place par Nathalie Kockaerts, une entrepreneuse bruxelloise. "Ici l’idée avec Smart Rooms, c’est d’avoir des espaces qui soient accessibles 7 jours sur 7, de 8h à 22h, et de pouvoir utiliser les espaces quand on en a besoin ni plus ni moins", explique cette spécialiste en gestion d’espaces.

Les thérapeutes peuvent donc y louer un espace de travail à l’heure, et même au quart d'heure, pour recevoir leurs patients quand ils le souhaitent, en self check-in & check-out.

Le concept permet également la mobilité des praticiens qui viendraient de l’étranger pour une semaine et qui cherchent un endroit donc ça répond vraiment à un besoin très large, nous dit Stephane Cuypers, praticien en shiatsu.

Les espaces sont équipés (table de soin, tapis de sol, fauteuils...), modulables et prêts à l’emploi.

Chaque thérapeute est libre de déterminer son horaire de travail en fonction du nombre de patients qu’il reçoit. Il suffit d'acheter des heures sur le site web et de réserver un créneau horaire sur un agenda partagé. Une fois le créneau réservé, le praticien reçoit un lien qui déverrouillera automatiquement la porte d'entrée.

Smart Rooms est destiné aux coachs et thérapeutes qui se lancent, à ceux dont la discipline est une activité´ complémentaire ou pour les praticiens désirant un point de chute ponctuel à Bruxelles.