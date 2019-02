Moment de tension lors d'un rassemblement de gilets jaunes à Bruxelles (vidéo)

Près de 250 gilets jaunes ont manifesté entre la Gare du Nord et la Gare du Midi ce samedi. Moment de tension lorsque certains gilets jaunes ont dévié de l'itinéraire prévu et se sont retrouvés encerclés par la police dans le quartier des Marolles.

Environ 250 gilets jaunes battaient le pavé samedi depuis 14h00 entre la Gare du Nord et la Gare du Midi, a confirmé Olivier Slosse, le porte-parole de la police de Bruxelles. Bref moment de tension quand certains gilets jaunes ont voulu s'écarter de l'itinéraire prévu. Ils se sont alors dirigés vers la rue Haute, dans le quartier des Marolles. Quelque 185 gilets jaunes ont été encerclés par les forces de l'ordre provoquant un bref moment de tension. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et procédé à six arrestations administratives pour possession d'objets dangereux.

Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Les manifestants improvisent de temps à autre un sit-in au milieu de la rue, occasionnant ainsi quelques embarras de circulation dans le centre-ville. Les gilets jaunes entendent ainsi dénoncer leurs difficultés à joindre les deux bouts et plaider pour une nouvelle politique sociale et fiscale.