Tentative de meurtre dans le métro bruxellois: la famille du suspect réagit

Le suspect arrêté pour avoir poussé une femme sur les rails du métro vendredi vers 19h45 dans la station Rogier à Bruxelles a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Le suspect, B.P., est un jeune homme né en 1998 de nationalité française. Selon Het Laatste nieuws, le suspect est déjà connu de la justice en France. On ignore pour quelle raison. Il est originaire d’un village situé entre Paris et Strasbourg. Un membre de sa famille a régi dans le quotidien flamand: "C’est incompréhensible. Nous espérons que la femme est bien entourée et qu’elle ne souffre d’aucun dommage permanent. Lui ? Il doit faire face à ses problèmes. Nous espérons que justice sera rendue à cette femme."

En t-shirt en plein hiver et sans masque

Pour le moment, on ne sait toujours pas ce qui a poussé le jeune Français a poussé cette dame sur les rails du métro à Rogier. A priori, il ne connaissait pas la victime. Sur les images de vidéos surveillance, on le voit en t-shirt en plein hiver et sans masque. Après avoir poussé la dame sur les rails, il s'est ensuite enfui en courant dans le sens opposé. Alerté par des personnes sur le quai, le conducteur du métro a effectué un freinage d'urgence. Il n'a pas heurté la victime.

Vendredi, l’homme a été auditionné par la police. Il n’était pas très bavard. Il a été inculpé pour tentative de meurtre. Le juge d'instruction a de plus désigné un expert psychiatre afin d'évaluer la santé mentale du suspect.