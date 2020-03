Tentatives de vol avec violence à Anderlecht: reconnaissez-vous ces 3 hommes? (vidéo)

Le parquet de Bruxelles nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le 24 décembre 2019, à Anderlecht, deux tentatives de vols avec violence ont été commises par trois individus.

Le 1er fait a eu lieu vers 15h00 dans un magasin de la rue Sylvain Denayer.

Les auteurs n’ont pas hésité à porter des coups de poing au visage de l’employée pour tenter de voler le contenu de la caisse. Mais ils ont finalement été mis en fuite par le déclenchement de l’alarme.

Le 2ème fait a été commis vers 15h30 dans une pharmacie située avenue Eugène Ysaye.

Les trois individus ont été filmés dans le métro avant et après les faits.

Le 1er auteur mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Il semble âgé d’une vingtaine d’années. Il a la peau foncée, les lèvres charnues, des sourcils épais et des cheveux crépus dressés sur la tête et rasés sur les côtés. Il semble porter une fine moustache. Dans le métro, il portait un pantalon de training noir avec une ligne blanche sur les côtés, une veste à capuche noire et des baskets blanches avec des semelles orange.





Le second auteur mesure également environ 1m70. Il est de corpulence forte et semble âgé d’une vingtaine d’années. Il a la peau claire et le visage rond. Il porte des lunettes. Dans le métro, il était vêtu d’un pantalon gris foncé et d’un sweat à capuche rouge.





Le 3ème auteur mesure environ 1m80 et est de corpulence forte. Il a la peau mate et un visage ovale. Il semble porter une fine moustache. Dans le métro, il était vêtu d’une veste à capuche matelassée noire, d’un pantalon noir et d’une casquette.



Diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles le 16/03/2020.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.