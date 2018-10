Tous deux accusés d’assassinat, Christian Van Eyken épouse sa compagne à quelques jours du procès

Christian van Eyken, seul député francophone au Parlement flamand, a épousé sa compagne samedi dernier d’après la DH. Ils se sont dit ‘oui’ à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Dans un mois, Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot passeront devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour aborder les débats de fonds dans l’assassinat de Marc Dellea commis à Laeken en juillet 2014.

Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia Boigelot, l'épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia Boigelot. Cette dernière était la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken, seul député francophone au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse.