Uccle: l'homme suspecté d'avoir tué son épouse, devant les 3 enfants du couple, a été placé sous mandat d'arrêt

L'homme de 37 ans interpellé lundi à Uccle et suspecté d'avoir tué son épouse a été placé sous mandat d'arrêt et comparaîtra devant la chambre du conseil vendredi, a indiqué le parquet de Bruxelles, mercredi soir.



Un homme a été interpellé lundi matin à Uccle, après avoir lui-même averti la police qu'il venait de tuer son épouse. Le parquet de Bruxelles est ensuite descendu sur les lieux et a désigné un juge d'instruction et un médecin légiste.Les faits se seraient déroulés devant les trois enfants du couple. Ces derniers auraient été confiés à leur grand-père.