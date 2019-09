Un bout du ring de Charleroi s’effrite et bloque l'entrée de la ville: bientôt le retour à la normale

Un morceau de béton du pont du petit ring de Charleroi (R9) surplombant le rond-point du viaduc sur la N90 est tombé au sol jeudi matin vers 09h30. La police de Charleroi avait décidé de fermer l'accès au rond-point par mesure de sécurité et de mettre en place une déviation afin d'éviter le secteur. La situation devrait revenir à la normale dans le courant de la soirée, indique Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW.



Un morceau de béton de 30 cm de long sur 2 cm d'épaisseur s'est écroulé du pont surplombant le rond-point du viaduc à Charleroi jeudi matin. Rapidement, la police de Charleroi a fermé l'accès au rond-point pour les conducteurs venant de la chaussée de Bruxelles et de la route de Mons. Une déviation a été mise en place via le ring de Charleroi afin de permettre à un expert et à un ingénieur de déterminer les éventuels risques sur la stabilité du pont.

Ces derniers ont écarté tout risque d'effondrement. Un ingénieur du SPW est actuellement à l'oeuvre. Ce dernier gratte les éventuels morceaux de béton qui pourraient représenter une menace de tomber au sol, signale le SPW. La situation devrait revenir à la normale dans la soirée.