Un casting pour danser dans le nouveau clip de Stromae se déroule en ce moment-même à Bruxelles (vidéo)

Un casting pour recruter les danseurs du nouveau clip de Stromae a été lancé ce mardi 11 et ce mercredi 12 à Bruxelles. De nombreux jeunes y ont participé, avec le rêve fou d'apparaître dans l'un des clips du chanteur Belge. Notre équipe est partie à leur rencontre.

Stromae a créé l'événement dans le journal de 20H00 de TF1 ce dimanche en dévoilant "L'enfer", nouveau titre de son futur album qui évoque des "pensées suicidaires", alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. Après le buzz que le chanteur a provoqué par sa mise-en-scène, Stromae a lancé un casting pour trouver des danseurs pour le clip de son prochain single. Surprise: le clip sera tourné à Bruxelles les 21 et 22 janvier prochain. De quoi réjouir ses fans!

Un "rêve", une énorme "opportunité: rencontre avec quelques participants du casting



Alors que Stromae vient tout juste de dévoiler le clip officiel de "L'enfer" ce mercredi, au même moment se déroule le casting. Organisé à Bruxelles ce mardi 11 et ce mercredi 12 entre 19h et 22h à l’Alaeti Dance Center de Woluwe-Saint-Lambert, le casting a vu plus de 300 participants performer les uns après les autres. Les danseurs qui ont pu se présenter au casting avaient été présélectionnés par la production. Celle-ci cherche des danseurs, hommes et femmes, dès 15 ans.

Notre journaliste Amélie Schildt s'est rendue sur place afin de rencontrer les jeunes participants qui rêvent de danser dans un tel clip aux côtés de Stromae. Et devant le club de danse, il y avait foule.

"C'est le graal, Stromae c'est un artiste incroyable. Je rêve d'être dans un clip avec lui, quel danseur ne rêverait pas de ça?", lance une jeune femme interrogée par notre journaliste. Elle explique avoir fait le déplacement depuis Marseille pour y participer. D'autres viennent depuis Paris pour "l'opportunité" énorme que cela représente.

Seul indice que les participants ont reçu: un parapluie. Un casting mystérieux pour le prochain projet de Stromae, encore top secret.