Un enfant de 9 ans a été heurté à la tête par un tram à Laeken: un piéton l'a retiré de sous le véhicule

Un piéton a été heurté par un tram de la ligne 92, vendredi vers 16H00-16H30, rue Stéphanie à Laeken, selon une information divulguée par le média Het Laatste Nieuws et confirmée par la porte-parole de la Stib. Le porte-parole de la police de Bruxelles Olivier Slosse précise qu'il s'agit d'un garçon de 9 ans. Il a été heurté à la tête.





Heureusement le tram n'a pas roulé sur lui



Les services de secours ont été appelés sur place. L'enfant a été transporté à l'hôpital. Il était alors conscient. Un piéton a retiré l'enfant de sous le tram, mais heureusement le véhicule n'a pas roulé sur lui, selon les explications d'Olivier Slosse. L'enfant a été touché à la tête. Il souffre probablement d'une commotion cérébrale. Le médecin attend de suivre l'évolution de son état avant de se prononcer. Il se refuse en conséquence à dire pour l'instant si ses jours sont en danger ou non.



La mère de l'enfant et le conducteur du tram étant tous les deux en état de choc, ils ont été pris en charge par le service d'assistance aux victimes de la police. La circulation des trams des lignes 92 et 62 est interrompue entre les arrêts Bourget et Jules De Trooz.