Un Fort Chabrol a agité la rue De Neck à Koekelberg: un homme de 53 ans privé de liberté

Un Fort Chabrol a agité la rue De Neck à Koekelberg durant la nuit de dimanche à lundi, nous ont indiqué plusieurs témoins via le bouton orange Alertez-nous. Un témoin parle d'"une impressionnante intervention de l'escadron spécial de la police. Plusieurs véhicules blindés avec passerelles d'accès téléscopique ont permis aux hommes des forces spéciales d'intervenir. Le quartier entier est resté bloqué des heures durant, jusqu'à ce que l'escadron remballe le matériel et n'évacue la zone d'intervention. A 7h, la situation est revenue à la normale."





"Vers minuit, un voisin de l'habitation a appelé les policiers après avoir entendu une violente dispute de couple"



C'est une dispute familiale qui aurait dégénéré et ce serait transformée en Fort Chabrol. "Vers minuit, un voisin de l'habitation a appelé les policiers après avoir entendu une violente dispute de couple", nous a indiqué Denis Goeman, le porte-parole du Parquet de Bruxelles. Ce voisin aurait aperçu à la fenêtre du rez-de-chaussée l'homme du couple armé d'un fusil de chasse. "Il est apparu que l'individu avait trois armes enregistrées légalement à son nom."





Dialogue rompu



Les services de police sont dans un premier temps entrés en contact avec le suspect mais sans pour autant obtenir de réponses satisfaisantes. Vers 5h, le contact ayant été rompu et sachant que le suspect possédait des armes, les services de police avec l’appui des forces spéciales d’intervention ont pénétré dans l’habitation afin d’écarter tout danger. Aucun coup de feu n’a été tiré et il n’y a pas eu de blessés lors de l’intervention, qui a permis l’interpellation du suspect, un homme, M.C., âgé de 53 ans, qui a été privé de liberté par le Procureur du Roi.



M.C. est bien connu des services de police et de justice, il est auditionné dans le courant de la matinée par les services de police et sera mis à disposition du procureur du Roi dans le courant de la journée.