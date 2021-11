Un homme gravement intoxiqué au monoxyde de carbone à Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mardi soir vers 18h30, avenue Léon Mahillon à Schaerbeek, pour un homme d'une cinquantaine d'années trouvé inconscient dans sa salle de bain. Il avait été intoxiqué au monoxyde de carbone. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital, dans un état préoccupant.



"Le détecteur CO (monoxyde de carbone) des ambulanciers s'est directement déclenché lorsqu'ils sont entrés dans la pièce", a commenté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La victime et les autres occupants du logement ont été évacués sur le champ. Les fenêtres ont été ouvertes et l'arrivée du gaz du chauffe-eau dans la salle de bain a été coupé. Des moyens pompiers supplémentaires ont été dépêchés sur place. Des taux assez élevés de CO ont effectivement été mesurés", a-t-il dit.

"La victime, un quinquagénaire, a été évacué, dans un état préoccupant, vers l'hôpital. Les autres personnes présentes, elles, n'étaient pas intoxiquées. L'origine de l'empoisonnement est probablement une mauvaise évacuation des gaz de combustion du chauffe-eau dans la salle de bain où il n'y avait ni ventilation ni apport d'air frais", a encore communiqué Walter Derieuw. La chaudière et le compteur de gaz ont été scellés par Sibelga.

Les pompiers rappellent, pour éviter de tels accidents domestiques qui peuvent être mortels, de faire installer un appareil de chauffe conforme, par un technicien agréé, et de faire à temps les contrôles et entretiens recommandés. Ils précisent qu'il est nécessaire d'avoir toujours une bonne évacuation des gaz de combustion, une bonne ventilation et un apport d'air frais régulier dans la pièce où l'appareil est installé. Il est aussi de recommandé de suivre les alertes CO de l'IRM.