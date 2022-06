Un immeuble en feu à Saint-Gilles: deux personnes sauvées "avec des masques à oxygène"

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mercredi soir vers 22h55, pour un incendie dans un immeuble de l'avenue de la Porte de Hal à Saint-Gilles. Deux personnes ont été sauvées des flammes par les pompiers. Quant à l'appartement sinistré, il est actuellement inhabitable. La cause de l'incendie reste à déterminer.





"Il s'agissait d'un incendie pleinement développé, à l'arrière du premier étage d'un bâtiment de six étages", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

L'appartement sinistré est inhabitable

"À notre arrivée, on a sauvé l'habitant du premier étage et une autre personne au cinquième étage, avec des masques à oxygène, via la cage d'escalier. Ces personnes ont ensuite été soignées sur place", a-t-il poursuivi.





"L'appartement sinistré est inhabitable. L'origine est probablement accidentelle mais reste à déterminer. Après vérification et ventilation, les autres habitants ont pu regagner leur logement", a précisé Walter Derieuw.

Les pompiers étaient sur place avec deux autopompes, deux auto-échelles, un SMUR et deux ambulances.