Un nouveau bureau d'accueil pour primo-arrivants à Bruxelles: quel est son rôle auprès des nouveaux venus en Belgique?

Un troisième bureau d'accueil pour primo-arrivants (BAPA) va voir le jour à Bruxelles. Le gouvernement francophone bruxellois a en effet retenu la candidature de l'ASBL Convivial, située à Forest, non loin des communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles.



L'association fête cette année ses 25 ans et compte plus de 25 nationalités différentes dans son équipe. Elle est active dans l'insertion des réfugiés et des primo-arrivants sur plusieurs fronts avec un service social, une aide à l'insertion par le logement, l'octroi d'aides matérielles, l'orientation socioprofessionnelle, les cours de français et de citoyenneté...





Quel est le rôle des bureaux d'accueil?



Les BAPA accueillent toutes les personnes qui viennent d'arriver en Belgique ou de recevoir un titre de séjour valable. Ils effectuent un bilan social du primo-arrivant afin d'évaluer sa situation et de l'orienter au mieux. Ils proposent des modules de sensibilisation aux droits et devoirs des citoyens en Belgique et des cours de citoyenneté. Ils orientent vers des cours de langues et le cas échéant d'alphabétisation, rappelle le gouvernement bruxellois dans un communiqué diffusé jeudi.



A partir du 1er janvier 2020, ce parcours sera obligatoire pour tous les primo-arrivants venant de pays hors de l'Union Européenne.



Le nouveau bureau pourra dans un premier temps accueillir 1.000 primo-arrivants par an, outre les 4.000 places déjà disponibles dans les deux premiers bureaux, BAPA BXL (centre-ville) et VIA (Schaerbeek et Molenbeek). "Quand je suis entré en fonction, le budget consacré à l'accueil des primo-arrivants était de 800.000 euros. Aujourd'hui, on avoisine les 8 millions d'euros (...). Faire de Bruxelles une Région hospitalière a toujours été notre souci majeur", commente le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.