"Grosse mobilisation policière" et course poursuite sur le ring de Bruxelles: un homme arrêté, un autre toujours recherché

Ce matin, certains automobilistes ont été surpris de voir l'hélicoptère de la police fédérale survoler le ring durant un long moment.

Ce matin vers 9h30, une "grosse mobilisation policière" nous était signalée via le bouton orange Alertez-nous, au niveau de la sortie Grimbergen du ring de Bruxelles.

"Un hélicoptère de la gendarmerie patrouille très bas au-dessus de Grimbergen (sortie du ring)", nous disait un autre message.

La police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles a en effet demandé le renfort des autres services de police après le contrôle d'une camionnette, jugée suspecte par des patrouilleurs, à proximité de la Tour japonaise à Laeken. Les deux hommes à bord ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite vers 10h20. Une course poursuite s'est alors engagée.

À Grimbergen, les deux hommes ont abandonné leur véhicule et se sont enfuits à pied. Raison pour laquelle l'hélicoptère de la police fédérale est intervenu, de même que des chiens pisteurs.

Un des deux suspects a été arrêté vers 11 heures. Il s'agit d'un homme né en 1981 qui a été privé de liberté. Une enquête a été ouverte pour recel et faux et usage de faux. En effet, non seulement l'homme était en possession de faux documents, mais en plus, du matériel informatique a été découvert dans la camionnette.

Des devoirs d'enquête sont en cours pour retrouver le 2e suspect, toujours activement recherché.