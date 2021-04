Une enveloppe avec de la poudre blanche envoyée au cabinet du Premier ministre

Un courrier contenant une poudre blanche suspecte a été envoyé ce jeudi au 16, rue de la Loi, confirme le porte-parole du Premier ministre, Alexander De Croo.



La procédure de sécurité interne a été immédiatement engagée. Les services de police et de sécurité ont été informés et font leur travail, assure-t-il. L'employé qui a été en contact avec la lettre a été momentanément isolé et subira des tests, a encore indiqué le porte-parole.