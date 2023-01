Une étudiante violée sur le campus du Solbosch de l'ULB: un suspect interpellé, les parents dénoncent

Le 28 décembre dernier, une jeune étudiante a été brutalement violée sur le campus du Solbosch de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), révèlent Sudpresse et La Dernière Heure.

Le parquet de Bruxelles confirme qu'une information judiciaire sur les faits est en cours et rapporte qu'un suspect a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. "Dans l'intérêt de l'enquête, nous ne communiquerons plus à ce sujet", a déclaré le procureur.

Les faits se sont déroulés le 28 décembre, vers 20h45, à proximité des bâtiments NO et BC du campus du Solbosch. Selon les deux médias, l'étudiante de première année, âgée de 21 ans, marchait sur un chemin non éclairé utilisé par de nombreux étudiants lorsqu'elle a été attaquée et traînée dans un endroit sombre.

Là, l'agresseur s'en est longtemps pris à elle, sans que les faits ne soient remarqués par une caméra de surveillance ou le service de sécurité de l'université. La jeune fille a alors pu rentrer tant bien que mal au domicile parental, près du pont Fraiteur, et s'y est effondrée.

Elle a ensuite été transférée au Centre de Soins après Violences Sexuelles, mais elle va devoir supporter de lourdes séquelles physiques et psychologiques.

À la suite des faits, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire. Cela a conduit à l'arrestation d'un suspect, qui a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

La famille de la victime exprime son mécontentement face à l'attitude de l'ULB qui, selon elle, ne fait pas assez pour garantir la sécurité de ses étudiantes.