Drame à Anderlecht: une octogénaire assassinée dans une maison de repos

"Une résidente à été retrouvée égorgée dans sa chambre d'une maison de repos", nous a affirmé un alerteur via le bouton orange Alertez-nous lundi en début d'après-midi. Les faits se sont produits la veille à la résidence Le Clos Bizet à Anderlecht. La police a locale nous a rapporté une intervention dimanche soir et ce lundi matin pour une mort suspecte visiblement survenue dimanche en fin de journée. La direction de la maison de repos nous a aussi évoqué le décès suspect d'une résidente sans faire plus de commentaires. Le parquet de Bruxelles nous a finalement confirmé ce mercredi l'assassinat d'une résidente âgée de 85 ans. Un médecin légiste et les hommes du labo de la police fédérale sont descendus sur les lieux lundi. Une autopsie et des devoirs d'enquête doivent encore avoir lieu avant que la justice puisse apporter davantage d'informations sur ce meurtre.