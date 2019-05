Ambiance tendue en Flandre: Bart de Wever attaque le Vlaams Belang avant de s'excuser à la sortie des urnes

Côté flamand, on suivra avec attention le score du parti d'extrême-droite, le Vlaams Belang, et surtout celui de la N-VA. Son président, Bart De Wever, a déjà fait parler de lui ce matin : il regrette certains de ses propos durant la campagne électorale.

Image forte sur la Grand Place d'Anvers : deux des figures de la N-VA sont attablées en train de prendre un café. "C'est un peu un show médiatique", a noté notre journaliste RTLINFO sur place, Chantal Monet. "Jan Jambon, possible futur Premier ministre et Bart De Wever, possible futur ministre président de la Flandre prennent un café sous l'œil des caméras."



©Chantal Monet

La campagne a été très tendue et ce matin, Bart De Wever a dit regretter les propos qu'il a tenus cette semaine. Hier soir, il y a eu un gros clash entre le président de la N-VA et le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken. Bart De Wever a qualifié le Vlaams Belang de "parti qui était comme ces personnes qui enroulent des crottes de chien dans les papiers journaux pour aller les déposer devant votre porte, sonner à la porte, puis s'enfuir vite fait avant que vous n'ouvriez", a expliqué notre journaliste.

Il y a aussi eu d'autres attaques de Bart De Wever à l'égard de Groen, le parti vert : Bart De Wever a parlé de parti amateur.

Il s'est fait traiter à son tour par le Vlaams Belang de pitre et de clown… Cela situe l'ambiance en Flandre en cette fin de campagne.





Objectif 30% pour la NVA

L'objectif de la N-VA est clair : 30% des voix. Les sondages donnent les indépendantistes flamands à 28%, et par comparaison, lors des dernières élections en 2014, la N-VA avait obtenu 32,4%. L'objectif, c'est aussi d'écarter la gauche, l'empêcher de monter au fédéral. Bart De Wever se dit prêt à prendre le poste d'informateur pour mener les négociations. Et puis, si personne ne veut gouverner avec lui du côté francophone, dit-il ce sera simple : ce sera le confédéralisme et tout sera vite réglé.

Le Vlaams Belang est quant à lui donné à 15% dans les sondages, ce qui le placerait 3e parti de Flandre, derrière la N-VA et le CD&V