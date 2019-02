Bassie est introuvable depuis son retour de Turquie: le chat a disparu à sa descente de l'avion, l'avez-vous vu?

©Facebook Waar is Bassie

Ce chat âgé de 3 ans, a disparu au moment de quitter la soute de l'avion le 31 janvier dernier. Depuis, un élan de solidarité s'est mis en place pour tenter de retrouver l'animal.

Le 31 janvier, Ilse Machielsen, une Hollandaise de 35 ans est de retour de Turquie à bord d'un vol TUI, avec son chat Bassie, obligé de voyager en soute. À son arrivée à Brussels Airport, elle découvre que son chat a disparu. Au moment de le retrouver après le vol, elle a retrouvé la cage de transport ouverte et vide.

"À l'arrivée à Zaventem, Aviapartner a laissé échapper le chat et ne fait aucun effort pour le récupérer. Elle a fait des annonces partout, elle a écrit des lettres sans réponses, pouvez-vous nous aider pour le retrouver ou pour appuyer sa demande", nous a alerté Jeanine, via le bouton orange Alertez-nous.

Cette lectrice de notre site a été sensibilisée par le sort du félin, comme de nombreuses personnes rassemblées dans le groupe Facebook "Waar is Bassie". C'est là que sont relayées les informations concernant le chat disparu.





Bassie aperçu à Melsbroek

Peu après sa disparition, Bassie a été filmé par les images de vidéosurveillance de l'aéroport. Mais il semble qu'il n'y soit pas resté puisqu'il a ensuite été vu, quelques jours après sa disparition, à l'aéroport militaire et dans un supermarché de Melsbroek. Ce qui prouve qu'il est bien dans les environs et qu'il a potentiellement été vu ou trouvé par d'autres riverains de l'aéroport. Des affiches ont été posées par ces personnes, qui continuent leurs recherches, étant donné qu'Ilse habite à plus d'une heure de route de là.

Touchée par cet élan de solidarité, la propriétaire en veut toutefois au bagagiste Aviapartner, de ne pas avoir été plus réactif au moment la disparition du chat, à sa descente de l'avion. Mais dans les jours qui ont suivi, c'est tout le personnel de l'aéroport qui s'est mobilisé pour retrouver Bassie.

"Lors de la grève nationale, nous avons explicitement demandé à tous les employés de surveiller de plus près le tarmac vide. En tant qu’aéroport, nous ne sommes toutefois pas responsables de la disparition du chat. C'est Aviapartner qui était responsable de la manipulation", a confié la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard, à Het Laatste Niews.

Les jours passent mais Ilse espère toujours retrouver son chat: "Je me sens vraiment impuissante. Mais je ne perds pas espoir. Les recherches autour de Zaventem se poursuivent et j'espère que nous trouverons enfin Bassie", a-t-elle confié à nos confères.



©Facebook Waar is Bassie