Carnaval d’Alost: le "Premier ministre" essaye de vendre des produits du Maroc (vidéo)

La saison des carnavals bat son plein. En Flandre, l'événement incontournable, c'est celui d'Alost, carnaval placé sous le signe de la parodie politique et de l'exubérance.

A 13 heures, le cortège venait de s’élancer à l’occasion de ce Carnaval vieux de 600 ans. Et comme le veut la tradition, il y a cette année encore beaucoup d’imagination. Ce Carnaval aime la parodie politique, il y a par exemple une petite voiture/échoppe de ventes d’épices qui évoque le pacte de Marrakech dont on a beaucoup parlé ces derniers mois.



Aux côtés de notre journaliste, le "sosie" du Premier ministre Charles Michel dit revenir du Maroc avec des copains pour vendre des produits du Maroc. "Le carnaval, ce n’est que de la parodie politique. Hier soir, on a commencé avec le bourgmestre ici à Asse. C’est incroyable, tout le monde rigole, on préfère ça", s’est-il amusé.



Sur le cortège, des chars évoquent le Brexit, il y a aussi des gilets jaunes. L’an dernier, 9.000 personnes avaient assisté à cette première journée de festivités au Carnaval d’Alost.