Coronavirus - Une seringue usagée réutilisée pour la vaccination à Evergem après une "mauvaise blague"

(Belga) Une seringue usagée a été utilisée pour la vaccination d'un enfant dans un centre Covid d'Evergem, en Flandre orientale, ont confirmé les autorités communales lundi. "Un vaccinateur n'a pas respecté la procédure et a placé une seringue vide usagée à côté de la nouvelle pour faire une mauvaise blague. Son collègue ne l'a remarqué qu'après avoir mis l'aiguille dans le bras d'un autre enfant", a expliqué le bourgmestre Joeri De Maertelaere. "Une erreur incompréhensible de la part de personnes qui ont beaucoup d'expérience."

Plus de 128.000 vaccins ont été administrés sans problème dans ce centre et il s'agit d'un incident ponctuel, insistent les autorités. "Nous offrons tout notre soutien à l'enfant et à ses parents", ajoute le bourgmestre. "Les vaccinateurs impliqués ont été immédiatement suspendus." Un échantillon de sang a été prélevé pour surveiller l'état de santé de l'enfant et les éventuelles conséquences médicales de cette erreur. (Belga)