Explosion de gaz à Turnhout: un 4ème corps retrouvé dans les décombres

Les services de secours ont retrouvé, vers deux heures du matin samedi, le corps de la dernière personne portée disparue à la suite de l'explosion de gaz qui a soufflé un immeuble à appartements à Turnhout, en province d'Anvers, a indiqué samedi matin à l'agence Belga le bourgmestre Paul Van Miert. Le bilan de l'explosion est désormais porté à quatre morts.



Les opérations de recherche sont à présent terminées. L'entièreté du bâtiment a été fouillé et les décombres ont été stabilisés dans la mesure du possible, a souligné l'élu local. "Étant donné que nous n'avons reçu aucun signalement d'autres personnes éventuellement présentes dans le bâtiment et qui auraient disparu, nous avons mis fin aux opérations de recherche".

Une réunion se tiendra samedi matin afin de définir les modalités pratiques pour les sinistrés, notamment déterminer quand ils pourront aller récupérer leurs biens. Le bilan de l'explosion s'alourdit donc à quatre décès.

Vendredi soir, une femme a pu être extraite vivante après avoir passé plusieurs heures sous les décombres. Elle a été emmenée à l'hôpital. "Compte tenu des circonstances, elle s'en sort très bien", a commenté M. Van Miert. L'immeuble, haut de quatre étages, s'était partiellement effondré après la déflagration, vendredi matin.