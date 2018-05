Grave accident à Kortenberg: elle a quitté la banque quelques secondes à peine avant que le camion ne fracasse le bâtiment (vidéo)

L'accident impliquant un poids lourd vendredi matin à Kortenberg a coûté la vie à une fillette de 2 ans, son père se trouvant lui dans un état critique, a précisé le bourgmestre de la commune, Chris Taes (CD&V). Outre un mort, l'accident a également fait 6 blessés, dont le père de la petite victime, donc, et le chauffeur du camion. Ce dernier, légèrement blessé, a dû être extrait de son véhicule par les pompiers.

L'accident s'est produit vers 10h15 sur la chaussée de Louvain, au centre de la localité. Le camion, qui transportait une pelleteuse, roulait en direction de Louvain. A Kortenberg, le poids lourd a commencé à zigzaguer, heurtant piétons et véhicules des deux côtés de la chaussée, a indiqué le bourgmestre, avant de s'encastrer dans la façade d'une agence ING. "Les causes ne sont pas encore connues, mais tout indique un accident", selon M. Taes. "Nous pensées vont aux familles des victimes". Le parquet a ouvert une enquête, la chaussée de Louvain devrait rester encore inaccessible au trafic un certain temps. Le plan catastrophe communal a lui été levé.



"J'ai échappé de peu au malheur"

Notre journaliste sur place, Nathanaël Pauly, a recueilli le témoignage d'une dame qui a réchappé de peu au drame. Elle venait juste de quitter l'agence bancaire quand le camion a fracassé le bâtiment. "Je sortais de chez ING où j'avais été retiré de l'argent. Je traverse l'avenue et tout à coup j'entends "Bang", le camion venait de rentrer dans l'agence. J'ai échappé de peu au malheur", a-t-elle déclaré, confiant qu'elle avait eu très peur. Sa voiture garée non loin de l'agence bancaire a été détruite comme d'autres véhicules par le camion.