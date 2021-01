Il fait des pompes à une main devant le juge: son étrange méthode pour prouver son innocence

Un Gantois est poursuivi devant la justice pour avoir frappé un conducteur en mai 2018, relate Het Laatste Nieuws. Selon la victime, son agresseur est sorti de sa voiture au feu rouge sur la John F. Kennedylaan et lui a alors donné un coup de poing au visage. Il se serait retrouvé avec le nez gonflé suite à ce coup.



Mais l'habitant de Gand nie les faits. Il a donné sa version de l'histoire. D'après lui, la victime roulait à 50km/h sur une route limitée à 90 km/h. Il a donc voulu le dépasser. Mais le conducteur lui aurait alors fait un doigt d'honneur. "Je pensais que c'était mon collègue qui plaisantait. Mais quand je suis sorti, j'ai vu que c'était quelqu'un d'autre (...) ensuite, c'est moi qui ai reçu un coup de poing au visage et non la victime. Je me suis seulement défendu."



"Si je l'avais vraiment frappé, son état aurait été pire", s'est défendu l'accusé. Pour montrer son innocence, l'homme s'est allongé devant le juge dans le tribunal et s'est mis à faire des pompes à une main.



Le ministère public a exigé des travaux d'intérêt général et une amende de 400 euros pour ces infractions, qui restent à déterminer. L'accusé souhaite un acquittement. Verdict le 8 février.