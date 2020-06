Jusqu'à 350 euros d'amendes pour ceux qui se baladent torse nu ou en bikini à Knokke

Quiconque se promènera à Knokke-Heist cet été, torse nu ou en bikini, pourra se voir infliger une amende de 350 euros, a rappelé mardi l'échevin du tourisme local, Anthony Wittesaele. L'année dernière, l'"interdiction" a été lancée mais n'avait pas force de loi, désormais elle est incluse dans le règlement de police.

Les maillots ne sont autorisés que sur la plage et la digue de Knokke-Heist. Quiconque se promène en tenue de plage dans d'autres quartiers de la station balnéaire risque une amende pouvant aller jusqu'à 350 euros. Le code vestimentaire d'application est signalé sur la voie publique. "Nous avons voulu sensibiliser les gens. Mais la semaine dernière, nous avons remarqué que beaucoup n'obéissent pas vraiment aux règles", explique M. Wittesaele. Selon l'échevin, il s'agit principalement de personnes qui ne respectent pas non plus les règles sanitaires en application depuis la crise du coronavirus. "Nous voulons donc être stricts dans tous les domaines et la police veillera à mener des contrôles", indique-t-il.