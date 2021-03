Le gourou d'une communauté chrétienne et d'un club de motards du Limbourg condamné pour viol sur mineure

Un homme de 37 ans habitant Helchteren et dirigeant d'une communauté chrétienne fermée, a été condamné vendredi pour abus sexuels à une peine de prison de quatre ans ainsi qu'à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour cinq ans. Il est également privé de ses droits civiques pour cinq ans et interdit de s'engager dans des activités avec des mineurs pendant dix ans. Il a été jugé coupable de faits d'attouchements et de viol commis en 2007 et en 2016.



La victime de l'agression sexuelle et du viol en 2007 était une jeune fille de 16 ans. La victime des faits de 2016 était responsable du cours du dimanche, où les enfants étaient pris en charge lorsque les adultes assistaient au service à la communauté "Worship and Grace Church". L'homme est aussi le "world captain" d'un club de motards chrétien.