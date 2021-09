Le gouvernement flamand a préparé un cadre pour la vaccination sur le lieu de travail

(Belga) Le gouvernement flamand a élaboré un cadre pour rendre les vaccinations possibles sur le lieu de travail. C'est ce qu'ont annoncé le ministre flamand du bien-être et de la santé publique Wouter Beke (CD&V) et la ministre du travail et de l'économie Hilde Crevits (CD&V). Les services de santé au travail des entreprises pourront vérifier le niveau de vaccination de leurs employés via l'"outil de collectivité" du gouvernement fédéral.



Cette vaccination sur le lieu de travail est soumise à plusieurs conditions. Elle n'est possible que dans les entreprises dont le taux de vaccination est inférieur à 70 % et qui comptent au moins 100 employés. Afin de vérifier combien d'employés ont déjà été vaccinés, les services de santé au travail peuvent consulter le taux de vaccination de l'entreprise via l'"outil collectif" du gouvernement fédéral. C'est déjà techniquement possible aujourd'hui. À cette fin, les listes de personnel seront rapprochées des données relatives aux vaccins. Si ces conditions sont remplies, le service de santé au travail peut contacter le centre de vaccination local et décider ensuite, en concertation, d'organiser lui-même les vaccinations, en récupérant les vaccins auprès du centre de vaccination. Une deuxième possibilité est que, en fonction de la capacité du centre, ils fassent appel à une équipe mobile du centre de vaccination. Étant donné que la plupart des centres de vaccination fermeront le 15 octobre, la Flandre souhaite mettre en œuvre ce nouveau cadre rapidement. Si nécessaire, un nouveau cadre sera créé après le 15 octobre, précise le texte.

"Maintenant que le virus relâche peu à peu son emprise sur la société, nous devons renforcer nos digues sans pour autant restreindre considérablement la liberté", déclare le ministre Beke. "

L'augmentation du taux de vaccination en collaboration avec les services de santé au travail est également une piste que nous devons explorer.

"Depuis un an et demi, nos entreprises ont déjà fait de grands efforts dans la lutte contre le coronavirus afin d'éviter autant que possible les infections au sein des entreprises", a déclaré le ministre Crevits. "

La vaccination dans les ateliers est maintenant une étape suivante. Cela ne dispense pas l'entreprise de prendre des mesures de sécurité, mais elle doit veiller à ce que les employés bénéficient d'une protection supplémentaire, d'autant plus que l'obligation de porter un masque buccal cessera de s'appliquer dans la plupart des entreprises à partir du 1er octobre.

Voka, le réseau flamand d'entreprises, se félicite dans une revue que la vaccination en entreprise soit enfin réglementée. "Nous demandons à Voka depuis février de donner aux entreprises un rôle dans la campagne de vaccination. Enfin, notre main tendue est acceptée. Nous sommes convaincus que la vaccination dans les ateliers contribuera de manière substantielle à augmenter le niveau de vaccination dans les endroits où elle est encore nécessaire. Pour ce faire, les entreprises doivent avoir un aperçu du niveau de vaccination, ce qui sera désormais possible", déclare Hans Maertens, directeur général de Voka. (Belga)