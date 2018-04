Trois défenseurs de la cause animale perturbent un spectacle d'otaries au zoo d'Anvers: l'un d'entre eux TOMBE dans le bassin (vidéo)

Le zoo d'Anvers annule les spectacles d'otaries durant les trois prochains jours pour permettre au calme de revenir après l'incident de dimanche, lors duquel trois défenseurs de la cause animale ont perturbé une représentation, indique-t-il lundi. Une activiste était d'ailleurs tombée dans le bassin. Les trois militants avaient finalement fait l'objet d'une arrestation administrative pour trouble à l'ordre public. Le zoo a pour sa part dit regretter que les activistes n'aient pas tenté d'abord de faire entendre leur critique par un autre moyen.



Le parc n'a pas encore décidé si les spectacles reprendraient bientôt. "Nous sommes en train d'évaluer la situation", a indiqué sa porte-parole Ilse Segers. "Certains entraînements sont utiles pour des raisons médicales, afin d'examiner la gueule et les oreilles des animaux, par exemple. Nous désirons toutefois engager le dialogue par rapport aux représentations. Nous sommes sensibles aux droits des animaux et sommes toujours ouverts aux suggestions." Mme Segers a en outre rappelé que les otaries sont des animaux carnassiers et que l'action n'était donc pas sans danger.