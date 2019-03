Limbourg: attaque à l'explosif d'un distributeur de billets dans un bureau de poste à Lanklaar

Quatre inconnus ont attaqué à l'explosif un distributeur de billets d'un bureau bpost de la Dorpsstraat à Lanklaar (Dilsen-Stokkem, en province de Limbourg), vendredi matin vers 4 heures, indique la bourgmestre Sofie Vandeweerd (Open Vld). Les résidents de deux appartements situés à l'étage ont été évacués. Les auteurs n'ont pas emporté de butin, selon bpost, qui fait état de son côté de trois auteurs. Les malfrats ont fui à bord d'un véhicule de couleur sombre.



"Les membres du laboratoire judiciaire et le service de déminage de l'armée, le SEDEE (Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs, ndlr), sont sur place." Les riverains auraient entendu trois explosions. Les habitants des appartements ont été pris en charge, en raison de la présence possible d'explosifs. Bpost a déjà fait l'objet de plusieurs attaques de ce type ces derniers temps.