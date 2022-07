Près de 22.000 visiteurs ce week-end au Cactus Festival à Bruges

(Belga) La 39e édition du Cactus Festival a attiré ce week-end plus de 22.000 personnes au Parc du Minnewater à Bruges. Le festival affichait presque complet samedi. Les têtes d'affiche Robert Plant et Alison Krauss étaient absentes vendredi soir, la chanteuse américaine étant souffrante.

En raison de la crise corona, le Cactus Festival est annulé depuis deux ans. Cependant, le public a retrouvé le chemin du Minnewaterpark sans aucun problème. "Samedi a certainement été une belle journée", a déclaré l'organisateur Patrick Keersebilck. "À l'exception de quelques centaines de billets, c'était complet et il y avait beaucoup d'ambiance." Au final, 22 à 23 000 visiteurs ont été enregistrés. Le festival a débuté vendredi avec, entre autres, Meskerem Mees et Intergalatic Lovers. Après ce talent local, le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, devait se produire avec Alison Krauss. Cependant, leur spectacle a été annulé à la dernière minute car la chanteuse américaine était atteinte de la grippe. L'organisation n'a également reçu la nouvelle qu'une heure avant la représentation. Samedi également, les fans de différents genres musicaux en ont eu pour leur argent, avec des concerts de Coely et Sylvie Kreusch, mais aussi de White Lies. Les rockers écossais de Franz Ferdinand ont clôturé la deuxième journée du festival. Enfin, dimanche, Blackwave et Supergrass étaient sur scène. La 39ème édition du Cactus Festival est clôturée par Balthazar dimanche soir. (Belga)