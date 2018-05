Un bruit sourd provoque un mouvement de panique à la gare d'Anvers: que s'est-il passé?

Un bruit similaire à une détonation, au niveau -2 de la gare d'Anvers-Central, a brièvement provoqué un mouvement de panique, vendredi matin. La police a été appelée pour une explosion mais il s'est avéré que le bruit provenait d'une locomotive d'un train à quai. Il pourrait s'agir d'un problème technique. Aucun blessé n'est à déplorer et l'infrastructure ferroviaire n'a pas été endommagée.

A la suite de l'incident, la locomotive est défectueuse. Le train, qui reliait Amsterdam a Bruxelles, a été annulé pour la suite du trajet. Le train Benelux est plus rapide entre Bruxelles et Amsterdam depuis le 9 avril. Cependant, un incident technique est déjà survenu la semaine dernière, à la suite duquel un train s'était retrouvé à l'arrêt durant plus de deux heures à la frontière belgo-néerlandaise.