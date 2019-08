Un corps inerte récupéré par les secours en mer du Nord

Les secours en mer néerlandais ont récupéré dimanche soir un corps sans vie, encore non identifié, en mer du Nord. Selon les médias néerlandais, le corps sans vie aurait flotté jusqu'à une plateforme de forage située au large d'Ijmuiden, à plus de 30 miles de la côte.



Le corps a été hissé à bord d'un bateau de surveillance de la plateforme de forage, et la police néerlandaise ainsi que la société nationale de secours en mer ont été prévenues.

Un inspecteur de la police a accompagné un bateau de secouristes qui a démarré vers 22h00 dimanche pour rejoindre la plateforme et récupérer le cadavre. Selon les médias néerlandais, il ne s'agit en tout cas pas d'un travailleur de la plateforme, mais bien d'un corps qui a été déplacé par les courants.