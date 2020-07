Un coursier remercie la police de lui avoir retiré son permis: il estime avoir évité un grave accident

Un automobiliste originaire de Verviers a remercié lundi une équipe d'intervention de la police de Bilzen-Riemst-Hoeselt, après que les agents lui ont retiré son permis de conduire. L'homme, arrêté vers 10h00 pour conduite irresponsable, conduisait sous influence d'alcool et de drogue. Il a estimé que la police l'avait sauvé d'un grave accident.



Le conducteur, en service comme coursier pour distribuer des colis, roulait sur la E313 en direction d'Anvers à une vitesse de 150 kilomètres à l'heure. Il ne se servait pas du clignotant avant de dépasser et semblait par moments zigzaguer sans contrôle. Le test d'alcoolémie a montré que la concentration d'alcool s'élevait à plus de 1,2 pour mille dans le sang du conducteur, la limite maximale étant de 0,5. Un test de salive supplémentaire a révélé qu'il avait également consommé de la cocaïne. Le permis de conduire de l'homme âgé de 27 ans a été immédiatement retiré pour 15 jours. La police a dressé un troisième procès-verbal pour son comportement au volant et d'autres infractions au code de la route. L'homme devra répondre de ses actes devant le tribunal de police.