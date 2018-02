Un incendie impressionnant ravage une carrosserie en Flandre: de l'amiante s'est échappée (vidéo)

De l'amiante s'est bien échappé lors de l'important incendie d'une carrosserie samedi soir à Diest (Brabant flamand), confirment dimanche les autorités locales. Il n'y a toutefois aucune raison de paniquer, les conditions météorologiques étant favorables et empêchant sa propagation, rassurent-elles. Les zones à risque sont nettoyées et les personnes concernées sont averties.



Le feu a démarré samedi vers 19h00 et a rapidement gagné en ampleur. Les hommes du feu de Diest ont éprouvé beaucoup de difficultés à maîtriser l'incendie et ont reçu le soutien de leurs collègues de Louvain, Overijse, Landen, Tirlemont, Montaigu-Zichem et Aarschot. Vers 22h30, c'était finalement chose faite et les pompiers ont ensuite laissé le feu se consumer durant toute la nuit. Personne n'a été blessé dans le sinistre mais les dégâts matériels sont eux énormes.



Le hangar est presque complètement détruit et une dizaine de voitures et de camions sont partis en flammes. Une habitation adjacente a également été endommagée. Un court-circuit dans un sèche-linge de cette maison est justement à l'origine de l'incendie.