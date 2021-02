Une fête en plein air suivie d'une fête clandestine: série d'arrestations et de PV à Anvers

La police anversoise a interpellé samedi soir dix personnes qui s'étaient rassemblées dans un appartement de la Dambruggestraat. Sept d'entre elles avaient déjà été rappelées à l'ordre plus de deux fois pour infraction aux mesures sanitaires. Six d'entre elles ont été arrêtées administrativement. Un mineur a été ramené chez lui par la police.



La police s'est rendue sur les lieux après avoir été appelée pour tapage nocturne. "Il y avait dix personnes présentes dans une petite pièce et nous soupçonnions fort qu'il s'agissait d'une réunion organisée, car il y avait, entre autres, de nombreuses boissons", a déclaré le porte-parole de la police, Wouter Bruyns. La police a dû demander aux personnes présentes de mettre un masque. Elles ont été identifiées et un rapport officiel a été rédigé. "Sept d'entre elles semblent avoir été rappelées à l'ordre pour infraction aux mesures sanitaires plus de deux fois déjà. Malgré leur résistance verbale, six de ces récidivistes présumés ont été arrêtés administrativement. Un mineur a été emmené chez lui par la police".

Plus tôt dans la journée, toujours à Anvers, des centaines de jeunes se sont rassemblés pour une fête en plein air. Là aussi les règles sanitaires étaient manifestement mal respectées. A l'arrivée de la police, la majorité des fêtards était déjà partie. Plusieurs dizaines de PV ont tout de même été dressés.