Une fillette de 2 ans grièvement blessée après avoir été percutée par un bus à Tielt

Une grand-mère et sa petite-fille de deux ans ont été renversées par un bus jeudi matin à Tielt (Flandre occidentale). La dame âgée de 58 ans, originaire d'Ardooie, ne souffre que de blessures légères mais la fillette est grièvement blessée.



L'accident s'est produit à l'angle de la Kortrijkstraat et de la Rameplein. Le chauffeur d'un bus De Lijn a voulu tourner à droite mais n'a pas vu la grand-mère et sa petite-fille qui se trouvaient sur le passage pour piétons à ce moment-là. La fillette a été hospitalisée. Ses jours étaient encore en danger en début d'après-midi. Le chauffeur est en état de choc. Le parquet n'a dépêché aucun expert car de nombreux témoins ont assisté à la collision.