Une jeune scout accuse un homme de s'être masturbé devant elle à Ypres: le camp annulé

Un camp scout a été interrompu après l'interpellation d'un exhibitionniste présumé.

Un camp scout installé dans la région d'Ypres (Flandre occidentale) a été interrompu lundi après l'interpellation d'un homme soupçonné de voyeurisme et d'exhibitionnisme à l'égard d'une jeune participante au camp. Le parquet de Flandre occidentale a ouvert une enquête et entendu le suspect.



Les scouts, qui venaient de Flandre orientale, avaient planté leurs tentes à proximité du Tortelbos. Lundi après-midi, une jeune fille du groupe s'est isolée dans le bois tout proche pour uriner et s'est sentie observée. Elle en a avisé ses chefs, lesquels sont allés à la recherche d'un individu. Ils ont effectivement vu un homme s'enfuir et ont appelé la police. "Un homme a été entendu en tant que suspect mais n'a pas été arrêté", confirme le parquet. "Une enquête a été ouverte sur la nature des faits."

Il est question de voyeurisme et d'exhibitionnisme, du fait que le suspect aurait été en train de se masturber. Le camp a été suspendu.