Le lundi 20 avril 2020 entre 11h45 et 12h15, Yoni et Lyana PERMENTIER, deux sœurs âgées de 12 et 7 ans, avaient quitté leur domicile situé Grote Baan à 3530 Houthalen-Helchteren. Le parquet du Limbourg avait lancé un avis de recherche, jugeant leurs disparitions inquiétantes. Plus tard dans la soirée, ce dernier a confirmé à nos confrères du quotidien néerlandophones Het Laatste Nieuws que les deux soeurs avaient été retrouvées "saines et sauves".