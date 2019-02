"Pourquoi tant d'avions dans le ciel carolo ?": un avion en difficulté a dû faire demi-tour et revenir vers Liège

"Que se passe-t-il ? Pourquoi tant d'avions dans le ciel carolo ? 5 tours dans le ciel pour certains et ils devaient tous atterrir à Liège...", nous indiquait Greg, la nuit dernière peu après 1 heure du matin. "Que se passe-t-il dans le ciel de Charleroi pour le moment depuis 23h beaucoup de bruits d'avion", nous indiquait Françoise D. depuis Gilly au même moment.

"Un avion type McDonnell Douglas MD-11F fait des boucles au dessus de la région de Charleroi", expliquait Eric une heure plus tôt. "Trajectoire et itinéraire sont également étranges par rapport aux informations : aéroport de départ Liège et aéroport de destination Pointe noire", ajoutait-il.





Fuite hydraulique et surchauffe des pneus

L'avion que décrit Eric, un avion de fret, qui transportait des cargaisons, était en difficulté, nous indique Christian Delcourt, le porte-parole de l'aéroport de Liège ce matin: "C'est un avion qui est parti de Liège, et qui arrivé au-dessus de Monaco, en direction de l'Afrique, et qui a dû faire demi-tour, suite à un problème hydraulique. Il est revenu chez nous et s'est posé sans problème vers 00h30". Sur place, une fuite hydraulique et une surchauffe des pneus de l'avion étaient constatés. "Il a bien fait de faire demi-tour", commente le porte-parole. "Une fois l'avion revenu, ce qui compte, c'est de savoir si on peut faire la maintenance de l'avion, réparer cette fuite et faire en sorte que l'avion puisse repartir".





L'avion en détresse a toujours la priorité

Cette situation d'urgence a ainsi pu causer quelques adaptations. "Des avions font plusieurs tours pour ne pas aller à l'aéroport de Liège mais ils ne perdent pas d'altitude", nous expliquait un utilisateur de l'application RTL INFO vers 1h25. Du côté de Belgocontrol, Dominique Dehaene, la porte-parole, explique: "Quand un avion est en détresse, on lui donne la priorité".



Photo envoyée par Eric





Capture d'écran envoyée par Greg



Photo envoyée par Françoise, de Gilly