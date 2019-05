7 voitures incendiées cette nuit à Montigny-le-Tilleul: "L'intention de provoquer de gros dégâts"

Plusieurs voitures ont été incendiées à Montigny-le-Tilleul la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs personnes nous l'ont signalé durant la nuit, via le bouton orange Alertez-nous. "Voitures incendiées aux alentours de 4h du matin. 4 ou 5 d'après les témoins présents, dont 3 chez des personnes de la Vallée des Pommiers, et 3 autres apparemment à la rue du Try", nous a écrit Maxime, très complet dans sa description.

D'après Julien, qui a joint des photos, cet acte criminel a lieu "3 mois après que 3 véhicules ont déjà été incendiés au même endroit".

Un dernier témoin, anonyme, évoque même "6 véhicules incendiés et 3 bâtiments touchés" et relève "l'intention de provoquer de gros dégâts".

De leur côté, les pompiers de la zone nous ont confirmé 7 feux de voiture dans les deux rues adjacentes évoquées par Maxime. Ils précisent que la façade d'une des maisons touchées "a chauffé". Les pompiers ont travaillé plusieurs heures.







Photos D.R.