A Luingne, une rue fermée à la circulation et de grandes bâches déployées: le Parquet sur place

Pour une raison qui n'a pas été divulguée par le parquet de Tournai, une instruction a été ouverte mercredi soir à propos d'un dossier qui concerne une habitation de la région de Mouscron. Rien d'autre n'a filtré auprès des enquêteurs.

Le dossier en question a trait à une maison de la rue St-Charles à Luingne (Mouscron) où les services de secours de Mouscron ont dépêché mercredi, vers 10h20, une ambulance ainsi qu'une équipe chargée d'une ouverture de porte. Ce type d'intervention a lieu lorsqu'une personne ne donne plus signe de vie auprès de son entourage ou de ses voisins. On ignore si les services de secours ont découvert un corps sans vie mais on peut légitimement le supposer.

Assez rapidement, alors que les pompiers étaient toujours sur les lieux, la rue a été interdite à la circulation et des bâches ont été placées en haut et en bas de cette artère afin d'occulter le travail des enquêteurs. Un substitut du parquet de Tournai est descendu sur les lieux. "Le dossier a été mis à l'instruction.

Le magistrat instructeur ne m'autorise pas à communiquer, même sur la nature des faits", a indiqué peu après 18h30 Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du Roi de Tournai, chargé de la communication avec la presse. On devrait en savoir un peu plus jeudi lors du point presse organisé à 15h45 par le parquet au palais de justice de Tournai.