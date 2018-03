Un camion perd son chargement sur l'autoroute A54 à Buzet: la chaussée a été libérée

Un camion transportant des caisses a répandu son chargement sur l'autoroute A54 en direction de Nivelles, ce mardi matin à Buzet (Pont-à-Celles). Les pompiers de la zone de secours ont été requis pour nettoyer la chaussée. La circulation a été réduite à une bande durant près de deux heures.



La perte de chargement a provoqué d'importants embarras de circulation, mardi matin, peu avant 6h00, sur l'autoroute A54 en direction de Nivelles. Selon les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, un camion a perdu son chargement de caisses de frigo-boxes et l'a répandu sur plusieurs dizaines de mètres entre Buzet et Luttre. Au moins un véhicule a été endommagé par les débris. Avertis des faits, les sapeurs sont descendus sur place et ont nettoyé la chaussée. Le trafic a été réduit à une seule bande durant près de deux heures, ce qui a provoqué quelques embouteillages. La police fédérale de la route a libéré la chaussée peu après 8h00.