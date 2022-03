Agression au couteau au Grand Large à Mons: "On a vu plein de personnes courir et crier de partout"

Une agression au couteau est survenue ce dimanche soir, vers 20h40, au Grand Large à Mons. Vous avez été nombreux à nous avertir via le bouton orange Alertez-nous. Sur place, plusieurs témoins ont assisté à la scène. Ils se disent très choqués. La police a confirmé l'agression mais n'a pas souhaité s'exprimer. On sait en revanche que trois personnes ont été blessées, selon les pompiers.

"Il y a des coups de couteau au Grand Large à Mons", nous écrit Maxime via le bouton orange Alertez-nous. "Une vague d'agressions au Grand Large à l'arme blanche", nous indique de son côté Manu. Vous avez en effet été nombreux à nous contacter via notre bouton orange Alertez-nous pour signaler cette agression à Mons.

Sur place, plusieurs témoins ont assisté au drame. Ils se disent très choqués, comme Lydie, présente au moment des faits : "Tout d’un coup, on a vu plein de personnes courir et crier de partout. Du coup, je me suis retournée et là, j’ai vu qu’il y avait des gens qui étaient en train de se planter au couteau. Dès qu’on a vu ça… On a vu plein de gens qui se jetaient dans les coffres de voitures pour partir en vitesse. On a fait pareil, on est vite sorti de là. On est sorti à quelques mètres et de là, on a vu plusieurs combis de police et d’ambulance. J’étais traumatisée, choquée…"

Le parquet de Mons devrait communiquer dans la journée.