Anthony, 18 ans, a quitté son domicile d'Aiseau-Presles et ne s'est plus manifesté depuis: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Charleroi et en collaboration avec Child Focus, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le dimanche 11 août 2019 vers 16 heures, Anthony Allermeersch, un jeune homme âgé de 18 ans, a quitté son domicile situé clos des Châtaigniers à Aiseau-Presles.

Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Anthony mesure environ 1m70 et est de corpulence maigre. Il a les cheveux bruns et le visage boutonneux. Il accuse un retard mental et ne pourrait pas retrouver son chemin par lui-même.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un sweat à capuche blanc et d'un pantalon de training avec un motif de camouflage militaire.

Si vous avez vu Anthony Allermeersch ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300 ou via childfocus au 116 000.

Vos témoignages peuvent également parvenir via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu