Avec ce soleil, vous avez très envie de vous remettre au jardinage: mais est-ce vraiment le bon moment?

La météo pousse certains particuliers à jardiner, mais est-ce vraiment le bon moment? Un reportage de Justine Roldan Perez.

Le soleil brille et les températures sont douces. Ces conditions incitent de nombreuses personnes à mettre des fleurs et des plantes dans leur jardin. Quels sont les gestes à adopter et quels sont les pièges à éviter ? Il ne faut pas trop se presser comme l'explique Alain Dussart, pépiniériste à Gozée.

"Attention, pas trop rapide. On n'est jamais que le 16 février donc on va juste tailler légèrement les plantes et rien de plus pour l'instant", explique le spécialiste.

"Surtout, on n'est pas pressé. On ne va surtout pas sortir les plantes un peu gélives (sensible au gel) tel que les citronniers, les grenadiers, les lauriers roses et vos oliviers. Ca vous laissez bien à l'intérieur jusque fin avril", ajoute Alain Dussart.

Vous pouvez déjà commencer à repiquer des pensées, des jonquilles par exemple. Mais attention, il faudra attendre mi-mars pour tout le reste.