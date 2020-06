Un important incendie est survenu, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un hangar agricole à Buzet, dans l'entité hennuyère de Pont-à-Celles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

"Gros incendie en cours dans une ferme à Buzet, beaucoup de pompiers viennent d'arriver" nous indique Carlo peu avant 6 heures via notre bouton orange Alertez-nous.

En effet, selon nos informations, vers 4 heures ce matin un cycliste a constaté de la fumée à l'arrière du hangar d'une ferme située rue Daloze à Buzet, section de la commune de Pont-à-Celles. Le cycliste a alors prévenu les propriétaires de la ferme qui ont eux-mêmes appelé les secours.

Les pompiers de Nivelles et de Jumet sont intervenus avec le renfort des pompiers de Fleurus venus avec plusieurs camions-citernes. Une ambulance et un Smur étaient également présents sur place. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les dégâts sont uniquement matériels. Deux tracteurs ont totalement été détruits ainsi que plusieurs autres machines agricoles.

Pour l'heure, rien n'explique les causes de l'incendie. Le hangar datait de moins d'un an et ne comportait pas d'installations électriques. Les pompiers sont toujours sur place pour maîtriser l'incendie. L'importante quantité de paille devrait occuper les soldats du feu une bonne partie de la journée.