Chantier pharaonique à Lobbes avec la démolition et l'installation de 3 ponts ferroviaires en un laps de temps très court

3 nouveaux ponts ferroviaires dans le Hainaut près de Lobbes : ils seront tous les 3 installés sur la même ligne d'ici 10 jours à la place d'anciens ponts vétustes. Pour cela, Infrabel, le gestionnaire du réseau, va couper totalement la ligne. L'impact est donc important pour le trafic des trains mais avec l'avantage d'être limité dans le temps.

L'ancienne structure métallique, vieille de 70 ans, est entièrement retirée, et à ses côtés, un nouveau pont sera placé dès demain. La structure de 280 tonnes viendra surplomber la Sambre en remplacement d'un édifice devenu dangereux.

"Le nouveau pont va être pris en une seule fois, il va être déplacé avec la grue et puis posé à son emplacement définitif dans une opération qui va durer peut-être une heure", explique François Pierret, ingénieur responsable de projet pour Infrabel.

Au total, 3 ponts vont être détruits et renouvelés en quelques jours. C'est le résultat d'études régulières menées par Infrabel sur ces édifices : un cadastre permanent pour éviter tout risque.

"Ce pont ainsi que le suivant sur la Sambre ont arrivés au terme de leur vie, note Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel. L'âge moyen d'un ouvrage d'art est de 100 ans et quand vous regardez les pièces métalliques, celles-ci sont tellement corrodées qu'elles ne permettent pas de circuler à une vitesse normale."

Pour les besoins du chantier, Infrabel a décidé de couper complètement ses lignes durant 10 jours. Des navettes de bus ont été mises en place pour compenser. Cette nouvelle manière de procéder comporte plusieurs avantages : "Bien sûr, les inconvénients pour les riverains sont peut-être un peu plus importants parce que 24/24h et 7 jours sur 7, il y a du bruit. Et les voyageurs doivent prendre des bus. Mais au bout de 10 jours, il n'y a plus d'inconvénients. Au terme de 10 jours, nous avons terminé ce qu'on met normalement 3 ans à faire."

Après la phase de destruction, le placement des nouvelles structures débutera demain. Le chantier version accélérée prendra fin début juillet.