Christophe met Charleroi à l'honneur dans un calendrier: "On montre souvent la ville de manière sombre et grise, j'ai envie de faire le contraire"

Christophe Vandercam, Carolo et professeur d'anglais, est passionné de photos. Pour la deuxième fois, il sort un calendrier dans lequel il met en avant sa ville, avec des points de vue inédits.

Christophe Vandercam est un professeur d'anglais passionné par la photographie... et par sa ville, Charleroi. Pour la deuxième fois, il propose un calendrier dans lequel il la met à l'honneur. Le calendrier présente Charleroi avec des points de vue inédits, des paysages et des lieux connus de la ville, comme le Bois du Cazier ou la tour de police. Christophe se promène régulièrement dans Charleroi, bien souvent aux petites heures du matin. Il attend alors l'éclairage parfait pour capter l'atmosphère qu'il recherche.

L'idée de ce calendrier lui est venue il y a quelques années, lorsqu'était paru un article de presse international sur le fait que Charleroi était l'une des villes les plus moches. Christophe a alors voulu montrer le richesse et la diversité des paysages de cette ville industrielle aux multiples reliefs et qui est en pleine mutation.

Ce calendrier 2022 rassemble 12 clichés qui donnent une toute autre image de la première ville wallonne. En 2020, le calendrier de Christophe s'était écoulé à plus de 200 exemplaires.