Des cochons du Vietnam ont été abandonnés à Erquelinnes: une battue a été organisée pour les retrouver

Une femelle, un mâle et un porcelet ont été retrouvés hier par une habitante de la région. Ils ont été confiés à la SPA de Charleroi, mais 3 autres cochons du Vietnam seraient toujours dans la nature. La commune a décidé d'organiser une battue aux abords de la RN54. Les animaux recueillis devaient être examinés par un vétérinaire. Le mâle sera castré.

Les cochons du Vietnam sont considérés comme des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Or s’ils sont mignons lorsqu’ils sont petits, ils peuvent atteindre les 100 kg lorsqu’ils atteignent l’âge adulte et certains propriétaires, ne parvenant plus à la gérer, les abandonnent.