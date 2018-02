Des habitants touchés par une panne sur le réseau télé de Proximus dans le Hainaut: le problème devrait être résolu selon l'opérateur

Des dizaines de clients de Proximus ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous pour signaler des perturbations sur le réseau télé. Les messages ont commencé à affluer dès 19h50. "Encore des problèmes avec Proximus à Courcelles", nous a envoyé Cath. "Bug chez Proximus TV, code erreur SYS_1, et ils ne savent pas répondre au téléphone, c'est récurrent et cela devient très désagréable", nous a écrit Christel. "Encore un problème de liaison pour le décodeur TV à Sambreville, plus possible d'avoir accès au système même après redémarrage", a décrit Guy. "Encore une soirée sans télé, merci Proximus", a commenté, dépité, Kevin, en nous envoyant une photo du message d'erreur qui est apparu sur son téléviseur.



Contacté par nos soins, le porte-parole de Proximus a confirmé qu'une panne a touché le réseau. "Une partie de nos clients dans la région de Charleroi, La Louvière et Mons sont concernés. C'est la télévision à la demande, le replay et les programmes enregistrés qui sont touchés", indique Haroun Fenaux.



Les techniciens et ingénieurs de Proximus ont rapidement été mobilisés pour résoudre la panne. Vers 21h15, le porte-parole nous a indiqué que les équipes techniques avaient trouvé l'origine du problème et que la situation était rétablie.



Des témoins nous avaient signalé avoir rencontré des difficultés à suivre le match Charleroi - Lokeren, qui était pourtant un programme en direct, et non pas enregistré ou à la demande. Sur ce point, le porte-parole nous a indiqué que les ingénieurs au travail étudiaient encore le problème.